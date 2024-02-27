У Британії пограбували вантажівку з формою і спорядженням для українських військових

Міноборони Нідерландів повідомило про пограбування у Британії вантажівки з військовим одягом і спорядженням, які призначалися для українських солдатів, що тренуються у Великій Британії.

Про це йдеться у повідомленні відомства, передає "Європейська правда".

Військовий одяг та спорядження були викрадені минулого тижня з цивільної вантажівки, яка перевозила вантаж з Нідерландів до Британії. Про пограбування стало відомо у понеділок.

Пограбування сталося під час нічної зупинки у Великій Британії. Брезент вантажного відсіку вантажівки був розрізаний. Згодом він був частково спорожнений.

Українські солдати проходять військову підготовку у Великій Британії в рамках операції Interflex. До операції долучаються і голландські солдати.

Місцева поліція розслідує крадіжку.

У Британії з 2022 року триває так звана операція Interflex – навчання для українських військових від країн-союзниць.

Міністр оборони Британії Грант Шаппс нещодавно заявив про плани підготувати ще 10 тисяч українських військовослужбовців у першій половині 2024 року.