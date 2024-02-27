В Британии ограбили грузовик с формой и снаряжением для украинских военных

Минобороны Нидерландов сообщило об ограблении в Великобритании грузовика с военной одеждой и снаряжением, которые предназначались для украинских солдат, тренирующихся в Британии.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передает "Европейская правда".

Военная одежда и снаряжение были похищены на прошлой неделе из гражданского грузовика, который перевозил груз из Нидерландов в Великобританию. Об ограблении стало известно в понедельник.

Ограбление произошло во время ночной остановки в Великобритании. Брезент грузового отсека грузовика был разрезан. Впоследствии он был частично опустошен.

Украинские солдаты проходят военную подготовку в Великобритании в рамках операции Interflex. К операции присоединяются и голландские солдаты.

Местная полиция расследует кражу.

В Великобритании с 2022 года продолжается так называемая операция Interflex – обучение для украинских военных от стран-союзниц.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс недавно заявил о планах подготовить еще 10 тысяч украинских военнослужащих в первой половине 2024 года.