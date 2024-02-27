У ЄС прокоментували ідею відправлення військ в Україну

На сьогодні в ЄС є консенсус щодо надання Україні всього, що їй потрібно для протистояння російській агресії, будь-які інші рішення – в компетенції держав-членів.

Як пише "Європейська правда", про це заявив зовнішньополітичний речник Єврокомісії Петер Стано, коментуючи заяву президента Франції Емманюеля Макрона, який допустив відправку військ в Україну.

"Позиція ЄС у тому, що ми повинні все, що потрібно, щоб допомогти Україні виграти її виправдану оборонну війну проти незаконної агресії. Ця позиція погоджена вже давно, держави-члени продовжують оновлювати свої зобов’язання про підтримку різними шляхами, економічними, гуманітарними, політичними, дипломатичними, шляхом санкцій і наданням військової підтримки", – сказав Стано.

Він нагадав, що військова підтримка частково координується на рівні ЄС шляхом відшкодування з Європейського фонду миру за постачання державами-членами озброєння для України. Але основна частина військової підтримки знаходиться в компетенції держав-членів.

"Держави-члени вирішують, як найкраще підтримати Україну на основі її потреб. Це рішення держав-членів. Немає рішення на рівні ЄС щодо будь-якого відправлення військ чи наземних сил в Україну для участі у боях. На цій стадії консенсус в ЄС є щодо того, щоб давати Україні потрібне для її боротьби стільки, скільки буде потрібно", – наголосив Стано.

Президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі в Парижі у понеділок допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні.

Після заяви Макрона Чехія, Польща та Швеція заявили, що не розглядають ідею відправлення своїх військових в Україну.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не планує відправляти війська в Україну.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що поява військових НАТО на території України призведе до прямого конфлікту Альянсу з РФ і ескалації ситуації.