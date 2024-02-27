В ЕС прокомментировали идею отправки войск в Украину

На сегодняшний день в ЕС есть консенсус относительно предоставления Украине всего, что ей нужно для противостояния российской агрессии, любые другие решения – в компетенции государств-членов.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил внешнеполитический представитель Еврокомиссии Петер Стано, комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, который допустил отправку войск в Украину.

"Позиция ЕС в том, что у нас есть все, что нужно, чтобы помочь Украине выиграть ее оправданную оборонительную войну против незаконной агрессии. Эта позиция согласована уже давно, государства-члены продолжают обновлять свои обязательства о поддержке различными путями, экономическими, гуманитарными, политическими, дипломатическими, путем санкций и предоставлением военной поддержки", – сказал Стано.

Он напомнил, что военная поддержка частично координируется на уровне ЕС путем возмещения из Европейского фонда мира за поставки государствами-членами вооружения для Украины. Но основная часть военной поддержки находится в компетенции государств-членов.

"Государства-члены решают, как лучше всего поддержать Украину на основе ее потребностей. Это решение государств-членов. Нет решения на уровне ЕС относительно любой отправки войск или наземных сил в Украину для участия в боях. На этой стадии консенсус в ЕС есть относительно того, чтобы давать Украине нужное для ее борьбы столько, сколько потребуется", – подчеркнул Стано.

Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Париже в понедельник допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя подчеркнул, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе.

После заявления Макрона Чехия, Польша и Швеция заявили, что не рассматривают идею отправки своих военных в Украину.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует отправлять войска в Украину.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что появление военных НАТО на территории Украины приведет к прямому конфликту Альянса с РФ и эскалации ситуации.