Латвія ще на рік продовжила обмеження на в’їзд громадян РФ

Латвія на один рік продовжила чинні обмеження на в’їзд на свою територію громадян Росії.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

27 лютого Кабмін підтримав пропозицію Міністерства внутрішніх справ щодо продовження терміну дії обмежень на в’їзд росіян на територію Латвії, з огляду на те, що війна Росії проти України триває.

Дію обмежень на туристичні поїздки, що впроваджені з вересня 2022 року, продовжили до 4 березня 2025 року.

Зараз росіяни можуть отримати візи для в’їзду лише у виняткових випадках – за заявами членів родини громадян Латвії чи інших країн ЄС та від росіян з посвідкою на проживання у Латвії, а також "з гуманітарних міркувань" у разі хвороби чи смерті близького родича, загрози для себе або для участі у засіданні суду у Латвії.

Нагадаємо, також у Латвії триває дискусія щодо долі росіян-мешканців країни, які вчасно не склали іспит на володіння мовою, що необхідно для отримання постійної посвідки на проживання.

З Норвегії нещодавно вислали росіянина, який фільмував військовий об’єкт.