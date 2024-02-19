Глава МВС Латвії: Масового видворення росіян з країни, швидше за все, не буде

Латвійський міністр внутрішніх справ Ріхард Козловскіс заявив, що масового видворення громадян Росії з Латвії, найімовірніше, не буде.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

За його словами, рішення Конституційного суду про необхідність знання громадянами Росії латиської мови для отримання посвідки на проживання означає, що Латвія може продовжувати розпочаті дії.

До кінця листопада з Латвії, ймовірно, виїхали приблизно 1000 осіб, а приблизно 200 осіб просили переглянути терміни виїзду.

Примусових видворень поки що не було, і масового виїзду, імовірно, не буде, тому що індивідуальні розпорядження про виїзд будуть виконуватися по-різному – людина або змириться і поїде, або спробує оскаржити рішення.

У середині січня начальниця Управління у справах громадянства та міграції (PMLP) Майра Розе повідомила, що PMLP виявило 985 громадян Росії, які мають покинути Латвію через невиконання вимог закону про імміграцію. Ці люди не подали документи на запит будь-якої з посвідок на проживання, і у PMLP "немає інформації, що з ними відбувається".

Нагадаємо, під ухвалені восени 2022 року поправки до латвійського закону про імміграцію потрапляли приблизно 25 тисяч колишніх негромадян Латвії, які після 2003 року прийняли громадянство Росії. Посвідку на постійне проживання цих людей могли анулювати.

Щоб отримати новий статус постійного жителя ЄС у Латвії, ці росіяни мали пройти низку процедур, зокрема пред'явити сертифікат про знання латиської мови на рівні А2 (початковий), виданий після 1 лютого 2001 року.

До вересня 2023 року понад половина спроб скласти мовні тести завершилися невдачею. Латвійські депутати після цього запропонували тим, хто виконав положення закону, продовжити посвідку на постійне проживання на два роки, аби вони встигли вивчити мову і скласти іспит.

Близько трьох тисяч громадян РФ, які не діяли, повинні були покинути Латвію або намагатися отримати тимчасовий легальний статус на інших підставах. У підсумку кандидатів на виїзд залишилося близько тисячі.