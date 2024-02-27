Латвия еще на год продлила ограничения на въезд граждан РФ

Латвия на один год продлила действующие ограничения на въезд на свою территорию граждан России.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

27 февраля Кабмин поддержал предложение Министерства внутренних дел о продлении срока действия ограничений на въезд россиян на территорию Латвии, учитывая то, что война России против Украины продолжается.

Действие ограничений на туристические поездки, введенные с сентября 2022 года, продлили до 4 марта 2025 года.

Сейчас россияне могут получить визы для въезда только в исключительных случаях – по заявлениям членов семьи граждан Латвии или других стран ЕС и от россиян с видом на жительство в Латвии, а также "по гуманитарным соображениям" в случае болезни или смерти близкого родственника, угрозы для себя или для участия в заседании суда в Латвии.

Напомним, также в Латвии продолжается дискуссия о судьбе россиян-жителей страны, которые вовремя не сдали экзамен на владение языком, что необходимо для получения постоянного вида на жительство.

Из Норвегии недавно выслали россиянина, который снимал военный объект.