В Сеуле говорят, что Россия могла получить от КНДР до 3 млн артиллерийских снарядов

Северная Корея продолжает поставлять России артиллерийские боеприпасы после договоренностей лидеров обеих стран осенью 2023 года, а северокорейские заводы работают на полную мощность для выполнения заказов для Москвы.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yonhap, накануне, 26 февраля, заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик.

По словам чиновника, после встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына и российского президента Владимира Путина в сентябре 2023 года Северная Корея отправила в РФ около 6700 контейнеров.

Этого количества достаточно для размещения примерно трех миллионов артиллерийских снарядов калибра 152 мм или 500 тысяч снарядов калибра 122 мм.

В обмен на поставку в Россию снарядов, по словам главы Минобороны Южной Кореи, КНДР получает продовольствие и другие вещи первой необходимости, а также сырье и запчасти, используемые в производстве оружия.

"Похоже, что наибольшая доля (поставок из России в КНДР. – Ред.) приходится на продукты питания, что, как считается, стабилизировало цены на продовольствие в Северной Корее, а также на другие товары первой необходимости", – сказал Шин.

По его мнению, если зависимость России от северокорейских боеприпасов и вооружений будет расти, масштабы российской военно-технической помощи в будущем, вероятно, расширятся.

Напомним, британская исследовательская организация Conflict Armament Research обнаружила сотни компонентов производства европейских и американских компаний в баллистической ракете, которую Северная Корея передала России для удара по Украине.

В последнем, 13-м пакете санкций Евросоюза против России присутствует также министр обороны КНДР.