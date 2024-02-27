У Цюриху 30 тисяч людей помилково отримали подвійну зарплату

Муніципальні службовці у швейцарському місті Цюрих двічі отримали зарплату за лютий через комп'ютерний збій, тепер же зайві гроші просять повернути.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Фінансове управління Цюриха пояснило, що працівникам двічі виплатили зарплату "через технічну помилку в обробці даних". Вона призвела до того, що люди отримали зайві 175 мільйонів швейцарських франків (200 мільйонів доларів).

Як з’ясувалось, помилка була пов'язана з програмним забезпеченням від постачальника телекомунікаційного оператора Swisscom, яким користувався Кантональний банк Цюриха.

"Swisscom усвідомлює вибухонебезпечний характер цього інциденту і просить вибачення за завдані незручності", – заявили в компанії, додавши, що проводять розслідування того, що сталось.

У банку наголосили, що муніципальні працівники мають повернути помилково виплачені гроші, й співпрацюють із владою, аби це можна було зробити максимально зручно.

Речниця фінансового управління Цюриха Клаудія Негелі сказала AFP, що багато співробітників поставилися до інциденту з гумором.

За її словами, одні поцікавились, чи це був пілотний проєкт з виплати додаткової місячної зарплати, інші просто писали: "Дякую, будь ласка, повторіть".

Нагадаємо, минулого року в Австрії через збій у файлі Excel Соціал-демократична партія помилилась під час оголошення нового лідера.