В Цюрихе 30 тысяч человек по ошибке получили двойную зарплату

Муниципальные служащие в швейцарском городе Цюрих дважды получили зарплату за февраль из-за компьютерного сбоя, теперь же лишние деньги просят вернуть.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Финансовое управление Цюриха объяснило, что работникам дважды выплатили зарплату "из-за технической ошибки в обработке данных". Она привела к тому, что люди получили лишние 175 миллионов швейцарских франков (200 миллионов долларов).

Как выяснилось, ошибка была связана с программным обеспечением от поставщика телекоммуникационного оператора Swisscom, которым пользовался Кантональный банк Цюриха.

"Swisscom осознает взрывоопасный характер этого инцидента и приносит извинения за причиненные неудобства", – заявили в компании, добавив, что проводят расследование случившегося.

В банке отметили, что муниципальные работники должны вернуть ошибочно выплаченные деньги, и сотрудничают с властями, чтобы это можно было сделать максимально удобно.

Пресс-секретарь финансового управления Цюриха Клаудия Негели сказала AFP, что многие сотрудники отнеслись к инциденту с юмором.

По ее словам, одни поинтересовались, был ли это пилотный проект по выплате дополнительной месячной зарплаты, другие просто писали: "Спасибо, пожалуйста, повторите".

Напомним, в прошлом году в Австрии из-за сбоя в файле Excel Социал-демократическая партия ошиблась во время объявления нового лидера.