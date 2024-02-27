У Латвії розслідують порушення санкцій через експорт в Україну фанери з РФ і Білорусі

Служба державної безпеки (СДБ) проводить кримінальний процес про порушення санкцій Євросоюзу через експорт російської та білоруської фанери в Україну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

Розслідування виявило, що з використанням підроблених документів про походження товарів з Казахстану та Киргизії з Латвії в Україну експортували фанерні вантажі, що були вироблені в РФ та Білорусі.

В СДБ заявили, що угоди, в яких використали необґрунтовано видані сертифікати походження товарів, сприяли порушенню міжнародних санкцій.

Відомство повідомило, що 22 лютого в місті Валмієра провели кримінально-процесуальні дії за підозрою в порушенні санкцій ЄС в межах кримінального процесу, який розпочався 24 листопада 2023 року.

Закон про порушення санкцій у Латвії передбачає кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі до чотирьох років, нагляд пробації, громадські роботи або штраф.

Минулого тижня латвійський парламент прийняв тимчасову заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі щонайменше до липня 2025 року. Латвія заявила, що цей крок спрямований на розрив економічних зв’язків з країнами-агресорами та доповнює санкції ЄС.

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня раніше заявила, що її держава подає приклад іншим, забороняючи імпорт зерна з Росії та Білорусі.