В Латвии расследуют нарушение санкций из-за экспорта в Украину фанеры из РФ и Беларуси

Служба государственной безопасности (СГБ) проводит уголовный процесс о нарушении санкций Евросоюза из-за экспорта российской и белорусской фанеры в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

Расследование показало, что с использованием поддельных документов о происхождении товаров из Казахстана и Киргизии из Латвии в Украину экспортировали фанерные грузы, которые были произведены в РФ и Беларуси.

В СГБ заявили, что сделки, в которых использовали необоснованно выданные сертификаты происхождения товаров, способствовали нарушению международных санкций.

Ведомство сообщило, что 22 февраля в городе Валмиера провели уголовно-процессуальные действия по подозрению в нарушении санкций ЕС в рамках уголовного процесса, который начался 24 ноября 2023 года.

Закон о нарушении санкций в Латвии предусматривает уголовное наказание в виде лишения свободы до четырех лет, надзор пробации, общественные работы или штраф.

На прошлой неделе латвийский парламент принял временный запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси как минимум до июля 2025 года. Латвия заявила, что этот шаг направлен на разрыв экономических связей со странами-агрессорами и дополняет санкции ЕС.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня ранее заявила, что ее государство подает пример другим, запрещая импорт зерна из России и Беларуси.