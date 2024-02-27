Гейлі: Якщо Трамп стане кандидатом у президенти, це буде самогубством для США

Колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі різко прокоментувала перспективи свого конкурента Дональда Трампа отримати президентську номінацію від Республіканської партії, назвавши такий сценарій "самогубством" для США.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона сказала в інтерв’ю The Wall Street Journal.

На питання, чи буде вона підтримувати номінанта від Республіканської партії на виборах президента США, Гейлі відповіла: "Скажу, що в мене є серйозні побоювання щодо Дональда Трампа".

Вона нагадала, що йому висунули 91 кримінальне звинувачення в чотирьох окремих справах – як федеральних, так і на рівні штатів.

"Це (президентська кампанія. – Ред.) може бути його (Трампа. – Ред.) способом виживання, щоб оплатити судові витрати і вийти з якоїсь юридичної небезпеки, але це схоже на самогубство для нашої країни", – підкреслила політикиня.

"Ми повинні усвідомити, що якщо у нас немає когось, хто може перемогти на загальних виборах, все, що ми робимо, – це поступаємося соціалістичним лівим силам", – додала вона.

Ніккі Гейлі в останні дні різко посилила критику Дональда Трампа на тлі все більшого відставання в рейтингах і поразок на внутрішньопартійних виборах у штатах – включно з рідною Південною Кароліною.

Тим не менш, Гейлі пообіцяла залишитися у перегонах на отримання номінації принаймні до праймериз у "супервівторок" 5 березня.

Також вона заявляла, що не зацікавлена стати віцепрезиденткою в команді Трампа, якщо той виграє номінацію від Республіканської партії.

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