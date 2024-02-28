ЄС послаблює обмеження на споживання газу в знак пом'якшення енергетичної кризи

Європейська комісія 27 лютого 2024 року скасувала опцію, узгоджену в 2022 році, яка передбачала обов'язкове скорочення споживання газу на 15% порівняно з середнім споживанням протягом 2017-2022 років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Європейська комісія звернулася до країн ЄС з проханням продовжувати обмежувати споживання газу, але пом'якшила цю політику, зробивши її повністю добровільною, на знак оптимізму щодо того, що найгірший період енергетичної кризи в Європі вже позаду.

Країни Європейського Союзу поставили перед собою добровільну мету у 2022 році скоротити споживання газу на 15% у зимові місяці – один із численних надзвичайних заходів, прийнятих після того, як Росія скоротила постачання газу до Європи, що спричинило кризу дефіциту поставок і рекордно високих цін.

Дипломати ЄС заявили, що деякі країни вважають, що ця політика більше не є необхідною, оскільки пік енергетичної кризи в Європі минув, а європейські країни послідовно скорочують попит на газ після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Але вони заявили, що мало хто виступає проти цієї рекомендації, і міністри енергетики країн ЄС, ймовірно, ухвалять її на засіданні наступного місяця.

Комісія заявила, що ситуація з енергопостачанням в Європі значно покращилася, оскільки країни замінили російські поставки відновлюваними джерелами енергії та газом від інших постачальників.

Але обмеженість світових газових ринків і прагнення ЄС повністю відмовитися від російського викопного палива вимагають подальшої економії енергії, йдеться в повідомленні.

Цього місяця ціна на газ в Європі впала до майже трирічного мінімуму. За даними Gas Infrastructure Europe, країни ЄС виходять з цієї зими з незвично повними газовими сховищами – приблизно на 64% потужності.

За даними Єврокомісії, споживання газу в країнах ЄС впало на 18% в період з серпня 2022 року, коли ціни на газ досягли історичного максимуму, і до грудня 2023 року, порівняно з нормальним рівнем.

Раніше повідомлялося, що минулого року обсяги споживання газу у Чехії виявилися найнижчими з 1992 року.

Португалія у 2023 році виробила рекордний обсяг "зеленої" електроенергії, Німеччина також уперше виробила понад 50% електроенергії із "зелених" джерел.