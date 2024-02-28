ЕС ослабляет ограничения на потребление газа в знак смягчения энергетического кризиса

Европейская комиссия 27 февраля 2024 года отменила опцию, согласованную в 2022 году, которая предусматривала обязательное сокращение потребления газа на 15% по сравнению со средним потреблением в течение 2017-2022 годов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Европейская комиссия обратилась к странам ЕС с просьбой продолжать ограничивать потребление газа, но смягчила эту политику, сделав ее полностью добровольной, в знак оптимизма относительно того, что худший период энергетического кризиса в Европе уже позади.

Страны Европейского Союза поставили перед собой добровольную цель в 2022 году сократить потребление газа на 15% в зимние месяцы – одна из многочисленных чрезвычайных мер, принятых после того, как Россия сократила поставки газа в Европу, что вызвало кризис дефицита поставок и рекордно высоких цен.

Дипломаты ЕС заявили, что некоторые страны считают, что эта политика больше не является необходимой, поскольку пик энергетического кризиса в Европе прошел, а европейские страны последовательно сокращают спрос на газ после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Но они заявили, что мало кто выступает против этой рекомендации, и министры энергетики стран ЕС, вероятно, примут ее на заседании в следующем месяце.

Комиссия заявила, что ситуация с энергоснабжением в Европе значительно улучшилась, поскольку страны заменили российские поставки возобновляемыми источниками энергии и газом от других поставщиков.

Но ограниченность мировых газовых рынков и стремление ЕС полностью отказаться от российского ископаемого топлива требуют дальнейшей экономии энергии, говорится в сообщении.

В этом месяце цена на газ в Европе упала до почти трехлетнего минимума. По данным Gas Infrastructure Europe, страны ЕС выходят из этой зимы с необычно полными газовыми хранилищами – примерно на 64% мощности.

По данным Еврокомиссии, потребление газа в странах ЕС упало на 18% в период с августа 2022 года, когда цены на газ достигли исторического максимума, и до декабря 2023 года, по сравнению с нормальным уровнем.

Ранее сообщалось, что в прошлом году объемы потребления газа в Чехии оказались самыми низкими с 1992 года.

Португалия в 2023 году выработала рекордный объем "зеленой" электроэнергии, Германия также впервые выработала более 50% электроэнергии из "зеленых" источников.