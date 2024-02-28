Європарламент хоче заборонити вхід лобістам Amazon

У Європарламенті хочуть відібрати пропуски у лобістів Amazon, оскільки представники компанії неодноразово відмовлялися брати участь у діалозі з законодавцями щодо вирішення трудових проблем.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico.

Квестори парламенту – які наглядають в органі за адміністративними та фінансовими питаннями – уповноважили генерального секретаря парламенту відкликати 14 пропусків технологічної компанії, повідомив виданню депутат від партії Renew Драгош Післару. Про це попросив парламентський комітет з питань зайнятості.

"Питання може бути переглянуте, якщо Amazon продемонструє готовність до співпраці, зокрема, на прохання комітету з питань зайнятості", – сказав Післару.

Представники Amazon були запрошені на слухання комітету з питань зайнятості на тему "Умови праці на складах Amazon" 23 січня, але не з'явилися. Вони стверджували, що повідомлення про слухання надійшло за надто короткий час – хоча воно було відправлене їм за місяць.

Комітет написав лист голові парламенту Роберті Метсолі з проханням відмовити лобістам компанії в доступі до установи.

"Це нерозумно, що Amazon займається лобізмом стосовно членів Європарламенту, і в той же час вони позбавлені права представляти інтереси європейських громадян і розслідувати заяви про порушення основних прав, закріплених в договорах ЄС і трудовому законодавстві ЄС", – йдеться в листі.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ Європейський парламент позбавив акредитації лобістів, які представляли державні інтереси Росії.

Торік у вересні Європарламент схвалив зміни до внутрішніх правил для посилення запобіжників від корупції та лобізму.