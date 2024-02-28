Европарламент хочет запретить вход лоббистам Amazon

В Европарламенте хотят отобрать пропуски у лоббистов Amazon, поскольку представители компании неоднократно отказывались участвовать в диалоге с законодателями по решению трудовых проблем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.

Квесторы парламента – которые наблюдают в органе за административными и финансовыми вопросами – уполномочили генерального секретаря парламента отозвать 14 пропусков технологической компании, сообщил изданию депутат от партии Renew Драгош Пислару. Об этом попросил парламентский комитет по вопросам занятости.

"Вопрос может быть пересмотрен, если Amazon продемонстрирует готовность к сотрудничеству, в частности, по просьбе комитета по вопросам занятости", – сказал Пислару.

Представители Amazon были приглашены на слушания комитета по вопросам занятости на тему "Условия труда на складах Amazon" 23 января, но не явились. Они утверждали, что уведомление о слушаниях поступило за слишком короткое время – хотя оно было отправлено им за месяц.

Комитет написал письмо председателю парламента Роберте Метсоле с просьбой отказать лоббистам компании в доступе в учреждение.

"Это глупо, что Amazon занимается лоббизмом в отношении членов Европарламента, и в то же время они лишены права представлять интересы европейских граждан и расследовать заявления о нарушении основных прав, закрепленных в договорах ЕС и трудовом законодательстве ЕС", – говорится в письме.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ Европейский парламент лишил аккредитации лоббистов, которые представляли государственные интересы России.

В сентябре прошлого года Европарламент одобрил изменения во внутренние правила для усиления предохранителей от коррупции и лоббизма.