Посол у Франції: Заява Макрона про відправлення військ – це початок процесу

Посол України у Франції Вадим Омельченко вважає, що заява президента Франції Емманюеля Макрона про можливе відправлення військ в Україну є "початком процесу", який запустить відповідні обговорення в інших державах.

Про це дипломат сказав в етері програми УП.Підсумки 27 лютого, повідомляє "Європейська правда".

На думку Омельченка, заяви Макрона щодо відправлення військових відображають "глибоке розуміння загрози європейській безпеці". Як приклад він навів формат "Рамштайн", у якому понад 50 країн допомагають Україні у війні проти Росії.

"Якщо вони справді вірять, що ми захищаємо не тільки себе, а що ми захищаємо Європу та європейські цінності, стійкість європейського континенту, то тоді треба діяти. І в чому Макрон не має рації?" – додав посол.

Він вважає, що заяви президента Францїі – "це початок процесу".

"Ви знаєте, що були такі сигнали від Великої Британії. Я вам можу засвідчити, що ці думки носяться в європейському повітрі. І те, що Макрон каже, що динаміка подій не може виключати будь-яких дій – це початок процесу", – додав Омельченко.

Посол України у Франції також нагадав заяви французького президента на саміті в Парижі 26 лютого про деякі країни, які раніше виключали постачання Києву спочатку снарядів, потім танків, потім – далекобійної зброї та артилерії.

"А зараз представники тих самих країн вже всерйоз обговорюють далекобійну зброю дальнього ураження. Тобто все можливо. І Україна вже багато викликів долала. Це початок процесу. Будьмо оптимістами, зберігаймо надію і впевненість в собі, в наших партнерах", – підсумував дипломат.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі в Парижі у понеділок допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні.

У Франції пізніше пояснили, що про участь іноземних військових у бойових діях не йдеться. Водночас низка європейських держав і НАТО наголосили, що не планують відправляти війська в Україну.