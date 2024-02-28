Из поезда на вокзале Парижа похитили сумку с планами по мерам безопасности на Олимпиаде

Сумка с компьютером и двумя USB-накопителями с планами полиции по обеспечению безопасности во время Олимпийских игр в Париже была похищена из поезда на столичном вокзале Gare du Nord.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Сумка принадлежала инженеру из мэрии Парижа, сообщила полиция поздно вечером во вторник. Он положил сумку в багажное отделение над своим сиденьем.

Поскольку его поезд задерживался, он решил пересесть на другой поезд, когда и обнаружил кражу.

Инженер сообщил, что его рабочий компьютер и две флешки содержали конфиденциальные данные, в частности, планы муниципальной полиции по обеспечению безопасности нынешней летней Олимпиады.

Расследование проводит региональная транспортная полиция.

Две тысячи сотрудников муниципальной полиции и около 35 тысяч сотрудников служб безопасности будут задействованы во время Игр, которые продлятся с 26 июля по 11 августа.

Париж уже неоднократно становился ареной масштабных нападений, как, например, в 2015 году, когда исламистские экстремисты захватили музыкальный зал и открыли стрельбу на террасах кафе, в результате чего погибли 130 человек.

Жителей французской столицы уже предупредили о логистических трудностях на фоне Олимпиады, а десятки гостиничных заведений в центре Парижа уже выставили в разы более высокие цены на даты открытия Игр.

Правительство Франции пытается заранее предупредить людей о потенциальных неудобствах, связанных с проведением Олимпийских игр – например, необходимости считывания QR-кода для выхода из дома для людей, живущих вблизи мест проведения мероприятий.