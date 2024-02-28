Король Бельгії стривожений хвилею наркозлочинності у Брюсселі
Король Бельгії Філіп стурбований зростанням насильства в бельгійській столиці, яка намагається стримати хвилю злочинності, пов'язаної з наркотиками.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Politico.
Філіп разом з королевою Матильдою та міністеркою внутрішніх справ Бельгії Аннеліc Верлінден зустрілися з главою Європолу Катрін де Боллє у вівторок. На зустрічі їм розповіли про роботу відомства у боротьбі з організованою злочинністю по всій Європі.
Під час візиту король висловив стурбованість нещодавньою хвилею наркозлочинності в Брюсселі, повідомила де Боллє бельгійським ЗМІ. Верлінден підтвердила, що це питання було частиною дискусії.
Хвиля насильницьких злочинів, включаючи численні перестрілки, пов'язані з наркобандами, прокотилася кількома районами Брюсселя за останні місяці.
У вівторок керівник Брюссельського столичного регіону Руді Вервурт і головний брюссельський посадовець з питань безпеки Софі Лаво представили план боротьби з хвилею злочинності під час засідання регіональної ради безпеки.
План передбачає створення робочої групи для виявлення "гарячих точок", де концентрується насильство, пов'язане з наркотиками. У цих "гарячих точках" місто вирішуватиме питання безпеки у співпраці з місцевою поліцією та прокуратурою.
Нещодавно бельгійську столицю сколихнула серія перестрілок та актів насильства, які викликали занепокоєння щодо безпеки в місті.
А нещодавно поліція знайшла у кількох урядових установах в Брюсселі конверти з токсичним білим порошком бруцином.