Король Бельгии встревожен волной наркопреступности в Брюсселе

Король Бельгии Филипп обеспокоен ростом насилия в бельгийской столице, которая пытается сдержать волну преступности, связанной с наркотиками.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

Филипп вместе с королевой Матильдой и министром внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден встретились с главой Европола Катрин де Болле во вторник. На встрече им рассказали о работе ведомства в борьбе с организованной преступностью по всей Европе.

Во время визита король выразил обеспокоенность недавней волной наркопреступности в Брюсселе, сообщила де Болле бельгийским СМИ. Верлинден подтвердила, что этот вопрос был частью дискуссии.

Волна насильственных преступлений, включая многочисленные перестрелки, связанные с наркобандами, прокатилась по нескольким районам Брюсселя за последние месяцы.

Во вторник руководитель Брюссельского столичного региона Руди Вервурт и главный брюссельский чиновник по вопросам безопасности Софи Лаво представили план борьбы с волной преступности во время заседания регионального совета безопасности.

План предусматривает создание рабочей группы для выявления "горячих точек", где концентрируется насилие, связанное с наркотиками. В этих "горячих точках" город будет решать вопросы безопасности в сотрудничестве с местной полицией и прокуратурой.

Недавно бельгийскую столицу всколыхнула серия перестрелок и актов насилия, которые вызвали беспокойство относительно безопасности в городе.

Кроме того, полиция нашла в нескольких правительственных учреждениях в Брюсселе конверты с токсичным белым порошком бруцином.