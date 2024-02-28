Британська розвідка проаналізувала вплив війни на відносини РФ з країнами колишнього СРСР

Британська розвідка звернула увагу на те, як за останні два роки зменшилась здатність Росії досягати своїх цілей у регіоні, в який входять країни колишнього СРСР.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 28 лютого.

Зазначається, що війна в Україні спричинила істотний зсув у відносинах Росії з країнами колишнього Радянського союзу.

"Росія майже напевно продовжує вбачати у збереженні свого впливу у цих країнах пріоритет своєї зовнішньої політики, необхідний для внутрішньої безпеки і економічного процвітання. З лютого 2022 року, з варіаціями, загальний вплив Росії серед найближчих сусідів знизився", – йдеться в огляді.

У британському Міноборони стверджують, що нездатність РФ досягти прориву у війні поставила під питання роль Росії як гаранта безпеки у регіоні.

"Порушення Росією суверенітету України збільшило відчуття загрози з боку Росії", – зазначають в огляді.

Британська розвідка відзначила зростання тенденцій у цих країнах до скорочення залежності від Росії.

"І хоча Росія зберігає істотну присутність, відкриту і приховану, у регіоні, здатність Кремля досягати своїх цілей в останні два роки майже напевно істотно занепала", – стверджують британські аналітики.

В одному з попередніх оглядів британська розвідка прослідкувала від 2014 року, як РФ використовувала енергію як зброю, і дійшла висновку, що цей тренд продовжиться і надалі.