Британская разведка проанализировала влияние войны на отношения РФ со странами бывшего СССР

Британская разведка обратила внимание на то, как за последние два года уменьшилась способность России достигать своих целей в регионе, в который входят страны бывшего СССР.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 28 февраля.

Отмечается, что война в Украине вызвала существенный сдвиг в отношениях России со странами бывшего Советского Союза.

"Россия почти наверняка продолжает видеть в сохранении своего влияния в этих странах приоритет своей внешней политики, необходимый для внутренней безопасности и экономического процветания. С февраля 2022 года, с вариациями, общее влияние России среди ближайших соседей снизилось", – говорится в обзоре.

В британском Минобороны утверждают, что неспособность РФ достичь прорыва в войне поставила под вопрос роль России как гаранта безопасности в регионе.

"Нарушение Россией суверенитета Украины увеличило ощущение угрозы со стороны России", – отмечают в обзоре.

Британская разведка отметила рост тенденций в этих странах к сокращению зависимости от России.

"И хотя Россия сохраняет существенное присутствие, открытое и скрытое, в регионе, способность Кремля достигать своих целей в последние два года почти наверняка существенно упала", – утверждают британские аналитики.

В одном из предыдущих обзоров британская разведка проследила с 2014 года, как РФ использовала энергию как оружие, и пришла к выводу, что этот тренд продолжится и в дальнейшем.