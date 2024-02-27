Німецькі Зелені хочуть сконцентруватися на іншій зброї для України після чергового "ні" щодо Taurus

Співлідер німецьких Зелених Омід Нуріпур радить не засмучуватися через те, що канцлер Олаф Шольц відмовив у поставках крилатих ракет Taurus до України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє n-tv.

"У нас є розбіжності в думках і в питанні про те, що така поставка принесе і які ризики ескалації вона тягне за собою. Але нам потрібен консенсус один з одним", – сказав Нуріпур.

"Ми можемо продовжувати засмучуватися з цього приводу, але я б порадив зосередитися на інших речах, на тому, як ми можемо допомогти Україні", – сказав Нуріпур.

За його словами, існують також інші системи озброєнь, які потребують обговорення в довгостроковій перспективі.

Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив категорично проти постачання крилатих ракет Taurus Україні, посилаючись на ризик втягування своєї країни у війну.

Голова СДПН Ларс Клінгбайль підтримав рішення канцлера Олафа Шольца.

"Я повністю підтримую це рішення і повністю з ним солідарний", – заявив Клінгбайль.

Вирішальним фактором для цього є ризик того, що Німеччина може бути втягнута у війну з Росією у зв'язку з поставкою.

"Ми перебуваємо у ситуації війни. Ця війна вирує в двох годинах польоту від Німеччини. У Німеччині є неймовірна кількість людей, які бояться, що ми будемо втягнуті в цю війну", – сказав він.

Раніше у Бундестазі не знайшлося достатньо голосів для ухвалення резолюції, внесеної опозицією, із прямим закликом надати Україні далекобійні ракети Taurus.

Водночас німецькі депутати підтримали підготовлену керівними партіями пропозицію щодо озброєння для України, яка, серед іншого, передбачає заклик надати далекобійні системи Києву. Крилаті ракети Taurus у пропозиції напряму не згадуються.