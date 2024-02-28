ГУР стверджує, що РФ не отримала бажаного результату на "з’їзді депутатів" Придністров’я

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, коментуючи результати так званого з’їзду депутатів усіх рівнів невизнаного Придністров’я 28 лютого, стверджують, що його результати не відповідають очікуванням Кремля.

Про це представник ГУР Андрій Юсов заявив у коментарі "РБК-Україна", повідомляє "Європейська правда".

За словами Юсова, повідомлення про нібито наміри придністровських депутатів попросити Владіміра Путіна про входження регіону до складу Росії так і не підтвердились, як розвідка й казала раніше.

"Сьогодні, враховуючи ситуацію в "ПМР" ("Придністровській Молдовській республіці". – Ред.), нічого не сталося. Росія не отримала бажаного результату. У даній ситуації їхні потуги – і політичні, й інформаційні – зазнали поразки", – вважає він.

Представник ГУР також звернув увагу, що "з’їзд депутатів" Придністров’я звернувся не лише до Росії, а й до європейських інститутів "у багатовекторному стилі" – що саме по собі є "красномовним фактом".

Нагадаємо, з’їзд "депутатів" Придністров’я ухвалив звернення до Росії з проханням "захисту від тиску Молдови", звернувшись також до низки міжнародних організацій.

Перед з’їздом лунали побоювання, що "депутати" можуть закликати Москву приєднати невизнаний регіон до Росії, але на рівні офіційних заяв у Кишиневі, Києві і Тирасполі такі припущення заперечували.

"ЄвроПравда" детально розповідала про це у статті: Придністров’я починає небезпечну гру. Про що сепаратисти Молдови проситимуть Путіна.

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