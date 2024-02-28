ГУР утверждает, что РФ не получила желаемого результата на "съезде депутатов" Приднестровья

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, комментируя результаты так называемого съезда депутатов всех уровней непризнанного Приднестровья 28 февраля, утверждают, что его результаты не соответствуют ожиданиям Кремля.

Об этом представитель ГУР Андрей Юсов заявил в комментарии "РБК-Украина", сообщает "Европейская правда".

По словам Юсова, сообщения о якобы намерениях приднестровских депутатов попросить Владимира Путина о вхождении региона в состав России так и не подтвердились, как разведка и говорила ранее.

"Сегодня, учитывая ситуацию в "ПМР" ("Приднестровской Молдавской республике". – Ред.), ничего не произошло. Россия не получила желаемого результата. В данной ситуации их потуги – и политические, и информационные – потерпели поражение", – считает он.

Представитель ГУР также обратил внимание, что "съезд депутатов" Приднестровья обратился не только к России, но и к европейским институтам "в многовекторном стиле" – что само по себе является "красноречивым фактом".

Напомним, съезд "депутатов" Приднестровья принял обращение к России с просьбой "защиты от давления Молдовы", обратившись также к ряду международных организаций.

Перед съездом звучали опасения, что "депутаты" могут призвать Москву присоединить непризнанный регион к России, но на уровне официальных заявлений в Кишиневе, Киеве и Тирасполе такие предположения отрицали.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала об этом в статье: Приднестровье начинает опасную игру. О чем сепаратисты Молдовы будут просить Путина.

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