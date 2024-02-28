Глави МЗС Азербайджану і Вірменії проводять переговори у Берліні

У Берліні почалася тристороння зустріч за участі міністрів закордонних справ Вірменії та Азербайджану та Німеччини.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Радіо Азатутюн" з посиланням на пресслужбу МЗС.

На зустрічі присутні міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян, очільник МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов та міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Перед тим відбулася зустріч азербайджанської і вірменської делегацій, а також окремі двосторонні зустрічі міністрів з Бербок.

Зустріч міністрів анонсували після тристоронніх переговорів за участі прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна та президента Азербайджану Ільхама Алієва за посередництва канцлера Олафа Шольца. Ця зустріч відбулася на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Тоді ж повідомляли, що готують зустріч комісій з демаркації кордону між Вірменією та Азербайджаном.

Нагадаємо, нещодавно у прикордонні між країнами знову сталася перестрілка із загиблими і пораненими.

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