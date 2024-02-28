Главы МИД Азербайджана и Армении проводят переговоры в Берлине

В Берлине началась трехсторонняя встреча с участием министров иностранных дел Армении и Азербайджана и Германии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Радио Азатутюн" со ссылкой на пресс-службу МИД.

На встрече присутствуют министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Перед тем состоялась встреча азербайджанской и армянской делегаций, а также отдельные двусторонние встречи министров с Бербок.

Встречу министров анонсировали после трехсторонних переговоров с участием премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при посредничестве канцлера Олафа Шольца. Эта встреча состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Тогда же сообщали, что готовят встречу комиссий по демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.

Напомним, недавно в приграничье между странами снова произошла перестрелка с погибшими и ранеными.

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