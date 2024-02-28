Суд визнав незаконною суперечливу амністію учасників громадянської війни в Північній Ірландії

Високий суд Белфаста 28 лютого ухвалив, що запропонована британським урядом умовна амністія для колишніх солдатів і бойовиків, причетним до громадянської в Північній Ірландії – відомій як Лихоліття, – порушує Європейську конвенцію про права людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Суд адміністративного центру Північної Ірландії вирішив, що положення про імунітет від судового переслідування для учасників Лихоліття в разі співпраці зі спеціальним правоохоронним органом порушує щонайменше дві статті ЄКПЛ.

Також він ухвалив, що положення про імунітет несумісні з Віндзорською рамковою домовленістю, яку Лондон уклав з Європейським Союзом минулого року і яка регулює правила торгівлі для Північної Ірландії після Brexit.

"Немає жодних доказів того, що надання імунітету відповідно до закону якимось чином сприятиме примиренню в Північній Ірландії. Фактично, докази свідчать про протилежне", – сказав суддя Едрієн Колтон, що зачитував рішення.

Позов, який він розглядав, є одним із понад двадцяти, поданих для оскарження британського закону про амністію в різноманітних судах.

Раніше скаргу до Європейського суду з прав людини подала Ірландія, яка стверджує, що законодавство потенційно суперечить Страстноп’ятничній угоді, яка поклала край Лихоліттю й передбачає дотримання рішень ЄСПЛ, пов’язаних зі злочинами того періоду.

У Північній Ірландії протягом 1960-90-х років тривало протистояння на релігійному ґрунті між католиками, які виступали за возз’єднання з Ірландією, і протестантами-прихильниками перебування у складі Сполученого Королівства. Конфлікт, який завершився в 1998 році підписанням так званої Страстноп’ятничної угоди, призвів до загибелі понад 3500 людей.