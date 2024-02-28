Суд признал незаконной противоречивую амнистию участников гражданской войны в Северной Ирландии

Высокий суд Белфаста 28 февраля постановил, что предложенная британским правительством условная амнистия для бывших солдат и боевиков, причастным к гражданской в Северной Ирландии – известной как Лихолетье, – нарушает Европейскую конвенцию о правах человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Суд административного центра Северной Ирландии решил, что положение об иммунитете от судебного преследования для участников Лихолетья в случае сотрудничества со специальным правоохранительным органом нарушает по меньшей мере две статьи ЕКПЧ.

Также он постановил, что положения об иммунитете несовместимы с Виндзорской рамочной договоренностью, которую Лондон заключил с Европейским Союзом в прошлом году и которая регулирует правила торговли для Северной Ирландии после Brexit.

"Нет никаких доказательств того, что предоставление иммунитета в соответствии с законом каким-то образом будет способствовать примирению в Северной Ирландии. Фактически, доказательства свидетельствуют об обратном", – сказал судья Эдриен Колтон, зачитывавший решение.

Иск, который он рассматривал, является одним из более двадцати, поданных для обжалования британского закона об амнистии в различных судах.

Ранее жалобу в Европейский суд по правам человека подала Ирландия, которая утверждает, что законодательство потенциально противоречит Страстнопятничному соглашению, которое положило конец Лихолетью и предусматривает соблюдение решений ЕСПЧ, связанных с преступлениями того периода.

В Северной Ирландии в течение 1960-90-х годов продолжалось противостояние на религиозной почве между католиками, выступавшими за воссоединение с Ирландией, и протестантами-сторонниками пребывания в составе Соединенного Королевства. Конфликт, завершившийся в 1998 году подписанием так называемого Страстнопятничного соглашения, привел к гибели более 3500 человек.