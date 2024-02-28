У Бухаресті таксисти організували великий протест і планують оголосити голодування

У столиці Румунії десятки таксистів з’їхалися зі своїми авто на протест, вимагаючи перемовин з урядом для вирішення своїх проблем.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Таксисти з’їхалися на площу Конституції та площу Перемоги. Керівник профільної асоціації ANPOTRT Ремус Неделку заявив, що протест буде безстроковим і водії готуються оголосити голодування.

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"Ми будемо тут залишатися, доки прем’єр не вийде на вулицю до водіїв і пояснть, чому він не видасть розпорядження, що врівноважить баланс між таксі і перевезеннями формату ridesharing", – заявив Неделку.

За його словами, голодувати буде група протестувальників – по 4-5 осіб на обох площах.

Після перших оголошень таксистів про страйк в уряді попросили місяць на розгляд змін до законодавства, яких вимагають таксисти.

Нагадаємо, у Польщі погрожують страйком працівники відомої мережі супермаркетів Biedronka, а польські фермери за тиждень планують нові протести у Варшаві.