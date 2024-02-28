В Бухаресте таксисты организовали большой протест и планируют объявить голодовку

В столице Румынии десятки таксистов съехались со своими авто на протест, требуя переговоров с правительством для решения своих проблем.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Таксисты съехались на площадь Конституции и площадь Победы. Руководитель профильной ассоциации ANPOTRT Ремус Неделку заявил, что протест будет бессрочным и водители готовятся объявить голодовку.

Фото: Inquam Photos/ Octav Ganea

"Мы будем здесь оставаться, пока премьер не выйдет на улицу к водителям и объяснит, почему он не издаст распоряжение, которое уравновесит баланс между такси и перевозками формата ridesharing", – заявил Неделку.

По его словам, голодать будут немногие протестующие – по 4-5 человек на обеих площадях.

После первых объявлений таксистов о забастовке в правительстве попросили месяц на рассмотрение изменений в законодательство, которых требуют таксисты.

Напомним, в Польше угрожают забастовкой работники известной сети супермаркетов Biedronka, а польские фермеры через неделю планируют новые протесты в Варшаве.