Из-за Сербии декларация саммита в Албании не упоминает о санкциях против России

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что настоял на исключении упоминаний о санкциях против России из итоговой декларации участников саммита "Украина – Юго-Восточная Европа", который состоялся 28 февраля в столице Албании Тиране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vijesti.

Вучич рассказал журналистам в Тиране, что предложения по декларации обсуждались "весь день и ночь" и по просьбе Сербии из нее убрали пункты о введении санкций против России и российском деструктивном влиянии.

Также Белград добился изъятий, по словам сербского президента, формулировок вроде "наша страна" и "наше государство".

Отдельно Вучич отметил, что Сербия "как страна, которая пережила тяжелые периоды", может найти взаимопонимание с Украиной, и похвалил Киев как одну из немногих столиц, которые не признают независимость Косово.

Отметим, что в финальном тексте декларации действительно нет упоминаний о санкциях против России или ее влиянии, однако есть призывы привлекать к ответственности виновных в преступлениях и совместно бороться с дезинформацией о войне в Украине.

Кроме того, подписанты осуждают намерения РФ провести "выборы" на оккупированных украинских территориях.

Также стало известно, что в рамках саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Сербии Александаром Вучичем, известным симпатиями к России.

В середине февраля Вучич похвастался очередной партией оружия от России.