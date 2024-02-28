Северная Македония подписала декларацию о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО

Премьер-министр Северной Македонии Талат Джафери подписал с президентом Владимиром Зеленским совместную декларацию о поддержке евроатлантической интеграции Украины.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Офис президента, лидеры подписали декларацию на полях саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" в столице Албании Тиране 28 февраля.

Декларация закрепляет поддержку со стороны Северной Македонии евроатлантических стремлений Украины и приглашение нашего государства в НАТО, "когда будут соответствующие условия".

Также стороны подтвердили взаимную поддержку в процессе переговоров о вступлении Украины и Северной Македонии в Европейский Союз.

ФОТО: ОФИС ПРЕЗИДЕНТА

Кроме того, документ осуждает российскую полномасштабную агрессию против Украины и совершенные РФ военные преступления, участие Северной Македонии в украинской "формуле мира" и ее заинтересованность в будущем восстановлении украинской инфраструктуры.

В рамках встречи Зеленский и Джафери также обсудили двусторонние отношения и выразили желание их развивать, в частности в области обороны и безопасности.

Напомним, аналогичные декларации о поддержке вступления Украины в ЕС и НАТО активно заключались в прошлом году накануне саммита Альянса в Вильнюсе; к ним присоединились более двух десятков государств, которые являются членами НАТО.

В Тиране 28 февраля Зеленский принимал участие в саммите "Украина – Юго-Восточная Европа", в рамках которого встретился с лидерами Албании, Черногории, Хорватии, Молдовы и Сербии.