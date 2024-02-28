Парламент Франции окончательно поддержал закрепление в конституции права на аборты

Французский Сенат – верхняя палата парламента – 28 февраля проголосовал за инициированный правительством законопроект, который закрепит в конституции право женщин на аборты.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

За закрепление права женщин на аборты проголосовали 267 сенаторов, против высказались 50. Ни одна из представленных парламентариями поправок от крайне левых и крайне правых партий, не набрала достаточно голосов.

В конце января такое же голосование состоялось в нижней палате французского парламента – Национальной ассамблее.

Для окончательного изменения конституции Франции президент Эмманюэль Макрон созвал специальную сессию обеих палат парламента на 4 марта. Там решение должны поддержать три пятых присутствующих, и, как ожидается, голоса на это найдутся.

Напомним, речь идет о включении в статью 34 Конституции Франции положения о том, что "закон определяет условия, при которых реализуется гарантированная женщинам свобода доступа к добровольному прерыванию беременности".

Во Франции аборты декриминализировали еще в 1975 году, но на фоне решения Верховного суда США 2022 года, которое отменило федеральные гарантии осуществления абортов Эмманюэль Макрон пообещал закрепить соответствующее право во французской конституции.

Но тогда обе палаты парламента Франции не пришли к согласию относительно формулировок: Национальная ассамблея предлагала гаранировать "право на добровольное прерывание беременности", а Сенат – "свободу" женщины это делать.