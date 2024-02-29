У Франції судять співучасників теракту на різдвяному ярмарку Страсбурга 2018 року

У Парижі розпочинається судовий процес над спільниками терориста, який розстріляв людей на різдвяному ярмарку Страсбурга у грудні 2018 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє канал BFMTV.

Одрі Монждехі є головним обвинуваченим у цій справі. Друг і колишній співкамерник Шерифа Шекатта, автора нападу, він проходить у справі про співучасть у вбивстві і замаху на вбивство у зв'язку з терористичною діяльністю.

Його підозрюють у тому, що він допомагав Шерифу Шекатту в його спробах здійснити напад, зокрема, дозволив йому отримати зброю, яка була використана під час подій. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Трьох інших обвинувачених передали до суду за звинуваченням у злочинній змові з метою вчинення одного або кількох злочинів. Кожному з них загрожує до десяти років позбавлення волі.

П'ятого чоловіка також мали судити сьогодні. Але через стан його здоров'я було вирішено, що Альберта Бодеїна, якому 83 роки, судитимуть пізніше.

Нагадаємо, 11 грудня 2018 року 11 грудня Шериф Шекатт кілька разів відкривав вогонь з автоматичної зброї на різдвяному ярмарку у центрі Страсбурга. В результаті теракту 5 людей загинуло і 13 було поранено. Нападника застрелила поліція під час операції з його затримання двома днями пізніше.

В рамках розслідування теракту у Страсбурзі у французькому Ельзасі затримали п’ятьох осіб.