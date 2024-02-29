Во Франции судят соучастников теракта на рождественской ярмарке Страсбурга 2018 года

В Париже начинается судебный процесс над сообщниками террориста, который расстрелял людей на рождественской ярмарке Страсбурга в декабре 2018 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает канал BFMTV.

Одри Монждехи является главным обвиняемым по этому делу. Друг и бывший сокамерник Шерифа Шекатта, автора нападения, он проходит по делу о соучастии в убийстве и покушении на убийство в связи с террористической деятельностью.

Его подозревают в том, что он помогал Шерифу Шекатту в его попытках совершить нападение, в частности, позволил ему получить оружие, которое было использовано во время событий. Ему грозит пожизненное заключение.

Трех других обвиняемых передали в суд по обвинению в преступном сговоре с целью совершения одного или нескольких преступлений. Каждому из них грозит до десяти лет лишения свободы.

Пятого мужчину также должны были судить сегодня. Но из-за состояния его здоровья было решено, что 83-летнего Альберта Бодеина будут судить позже.

Напомним, 11 декабря 2018 года 11 декабря Шериф Шекатт несколько раз открывал огонь из автоматического оружия на рождественской ярмарке в центре Страсбурга. В результате теракта 5 человек погибли и 13 были ранены. Нападавшего застрелила полиция во время операции по его задержанию двумя днями позже.

В рамках расследования теракта в Страсбурге во французском Эльзасе задержали пять человек.