Британское правительство увеличивает финансирование безопасности еврейской общины

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в среду объявил о выделении 54 миллионов фунтов стерлингов (68 миллионов долларов) нового финансирования на защиту еврейских общин от антисемитизма в течение следующих четырех лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Ранее в этом месяце еврейский консультативный орган Community Security Trust (CST) заявил, что после начала войны между Израилем и ХАМАС в октябре в Британии было зафиксировано тысячи антисемитских инцидентов, что делает 2023 год худшим годом для британского антисемитизма с момента начала наблюдений в 1984 году.

"Предубеждение и расизм, которые мы наблюдали в последние месяцы, шокируют и являются неправильными", – сказал Сунак в своей речи на ежегодном ужине CST, согласно выдержкам, обнародованным его офисом.

"Это ненависть, чистая и простая. Нападение на еврейский народ. Мы будем бороться с этим антисемитизмом всеми возможными средствами", – добавил он.

Правительство уже выделило CST, которая консультирует около 280 тысяч британских евреев по вопросам безопасности, 18 миллионов фунтов стерлингов на 2024-25 годы, а общий объем финансирования до 2028 года составит 70 миллионов фунтов стерлингов.

По словам правительства, эти средства будут использованы для усиления безопасности в ряде еврейских зданий по всей стране, в том числе в школах и синагогах, включая такие меры, как охрана, камеры видеонаблюдения (CCTV) и системы сигнализации.

Ранее Риши Сунак отрицал, что в рядах консерваторов, которых он представляет, возникли исламофобские тенденции, заявив, что комментарии депутата-однопартийца Ли Андерсона были неприемлемыми.

Андерсон заявил, что мэр Лондона Садик Хан находится под контролем исламистов, что вызвало широкое осуждение и побудило консерваторов отстранить его от работы.

Согласно недавнему опросу общественного мнения, проведенному YouGov, консервативная партия Сунака потерпит ошеломляющее поражение на выборах, которые должны пройти в этом году.