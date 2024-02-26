Прем'єр Британії заперечує, що в його партії є "ісламофобські тенденції"

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заперечив, що в лавах консерваторів, яких він представляє, виникли ісламофобські тенденції, заявивши, що коментарі депутата-однопартіця Лі Андерсона були неприйнятними.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Відповідаючи на запитання, чи є в його партії ісламофобські тенденції, Сунак сказав радіо BBC: "Ні, звичайно, ні".

У п'ятницю Андерсон заявив, що мер Лондона Садік Хан перебуває під контролем ісламістів, що викликало широкий осуд та спонукало консерваторів відсторонити його від роботи в суботу.

"Коментарі Лі були неприйнятними, і саме тому його відсторонили від обов'язків", – зазначив Сунак.

Хан, який регулярно говорить про важливість боротьби з антисемітизмом, жінконенависництвом та гомофобією, своєю чергою заявив, що розцінює коментарі Андерсона як расистські та ісламофобські, і що вони "піділлють масла у вогонь антимусульманської ненависті".

Опитування, проведене 16-18 лютого компанією Savanta, показало, що 29% британців вважають, що консерватори мають проблеми з ісламофобією – найбільше серед усіх великих британських партій.

Згідно з нещодавнім опитуванням громадської думки, проведеним YouGov, консервативна партія Сунака зазнає приголомшливої поразки на виборах, що мають пройти цього року.

Ріші Сунак, який має право призначити вибори, коли захоче, але не пізніше січня 2025 року, наголосив, що його "робоче припущення" полягає в тому, що вибори відбудуться в другій половині 2024 року.

У липні рейтинг підтримки Сунака серед усіх британців упав до найнижчого рівня з моменту призначення на посаду.