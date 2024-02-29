Путін звинуватив США після повідомлень про ядерну зброю РФ в космосі
Президент РФ Владімір Путін звинуватив США у "вкиді" інформації про нібито розміщення російської ядерної зброї в космосі, заявивши, що так Вашингтон хоче втягнути Москву у переговори на своїх умовах.
Про це Путін заявив у четвер у своєму зверненні до Федеральних зборів, повідомляє "Європейська правда".
Путін сказав, що Росія готова до діалогу зі США з питань стратегічної стабільності, але "останнім часом все частіше звучать безпідставні звинувачення" з боку Сполучених Штатів.
"Наприклад, на адресу Росії, що ми нібито збираємось розмістити ядерну зброю в космосі. Таки вкиди – а це ніщо інше, ніж вкиди – це хитрість, тільки для того, щоб втягнути нас в переговори на своїх умовах, які вигідні винятково США", – заявив Путін.
Очільник Росії сказав, що США займаються демагогією напередодні виборів, аби показати виборцям, що, "як і раніше правлять світом".
Він додав, що Захід намагається втягнути Росію в гонку озброєнь – повторити "трюк", як із СРСР у 1980-ті роки.
Нагадаємо, США в приватному порядку застерегли Росію від розгортання нової ядерної зброї у космосі, здатної вивести з ладу велику кількість супутників.
Офіційно США повідомили Конгресу і союзникам у Європі про нові розвідувальні дані, пов'язані з російським ядерним потенціалом, який може становити міжнародну загрозу.
Пізніше джерела повідомили, що попередження стосувалося російського потенціалу в космосі і супутників.
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