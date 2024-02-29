Британська розвідка проаналізувала останні тактичні здобутки РФ поблизу Авдіївки

Британська розвідка стверджує, що Росія зараз намагається скористатися тим фактом, що після втрати Авдіївки в українських сил немає добре захищених позицій для здійснення оборони.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 29 лютого.

Відомство зазначає, що територія на захід від Авдіївки залишається у центрі зусиль російського наступу на сході України. Зокрема, з часу захоплення Авдіївки російські сили просунулися на 6 км від центру міста.

"Росія майже напевно отримала контроль над кількома селами в районі: Ласточкине, Степове та Сєверне. Ці тактичні здобутки слугують головним чином консолідації російських позицій довкола Авдіївки", – йдеться в огляді.

Британські аналітики стверджують, що Росія також, імовірно, намагається нарощувати темп на цій осі, скориставшись перевагою того факту, що там менше фіксованих, добре захищених позицій та міської забудови, які українські сили можуть використовувати для оборони.

Нагадаємо, командувач Збройних сил Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін вважає, що Україна відчуватиме нестачу боєприпасів і перебуватиме в невигідному становищі у війні з Росією протягом декількох місяців, поки Захід не погодить подальші кроки на підтримку Києва.

За оцінками розвідувального центру Сил оборони Естонії, захоплення Авдіївки в Донецькій області не забезпечило того позитивного висвітлення в ЗМІ, яке було потрібно російському керівництву перед президентськими виборами.