У Швеції троє людей загинули на коліях залізниці 

У шведському Еребру ввечері у середу на залізничному переході загинули троє людей, які потрапили під вантажний потяг.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Інцидент стався близько 11 години вечора. За попередньою версією подій, троє людей вийшли на станції з пасажирського потяга і почали перетинати іншу колію у напрямку виходу в місто, не зауваживши, що по ній рухається інший поїзд.

Вранці поліція оголосила, що усі троє померли. Серед них 20-річна дівчина і 25-річний хлопець, особу третього загиблого ще не встановили.

"Немає вказівок на те, що це може бути щось інше, крім трагічної випадковості", – прокоментував речник регіональної поліції.

Обставини інциденту продовжують з’ясовувати. Машиністу вантажного потяга, який збив людей, не загрожують ніякі звинувачення.

На цьому залізничному переїзді і раніше ставались нещасні випадки.

Нагадаємо, у Норвегії в середу впав у море гелікоптер з 6 особами на борту, більшість з них вижили.

Тим часом у Греції пройшли багатотисячні демонстрації до річниці великої аварії на залізниці, у якій загинули 57 людей.