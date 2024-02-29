В Швеции три человека погибли на путях железной дороги

В шведском Эребру вечером в среду на железнодорожном переходе погибли три человека, которые попали под грузовой поезд.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел около 11 часов вечера. По предварительной версии событий, три человека вышли на станции из пассажирского поезда и начали пересекать другую колею в направлении выхода в город, не заметив, что по ней движется другой поезд.

Утром полиция сообщила, что все трое умерли. Среди них 20-летняя девушка и 25-летний парень, личность третьего погибшего еще не установили.

"Нет указаний на то, что это может быть что-то другое, кроме трагической случайности", – прокомментировал представитель региональной полиции.

Обстоятельства инцидента продолжают выяснять. Машинисту грузового поезда, который сбил людей, не грозят никакие обвинения.

На этом железнодорожном переезде и раньше происходили несчастные случаи.

Напомним, в Норвегии в среду упал в море вертолет с 6 людьми на борту, большинство из них выжили.

Тем временем в Греции прошли многотысячные демонстрации к годовщине крупной аварии на железной дороге, в которой погибли 57 человек.