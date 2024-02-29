Міжнародна група з розслідування воєнних злочинів РФ в Україні продовжила мандат на два роки

Генеральні прокурори сімох держав-учасниць спільної слідчої групи (JIT) з розслідування міжнародних злочинів, скоєних в Україні, під час зустрічі в Києві 29 лютого домовились продовжити роботу групи ще на два роки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Євроюсту.

Домовленість про продовження роботи JIT була досягнута на координаційній зустрічі учасників групи, яка збіглась із проведенням у Києві конференції United for Justice, присвяченій притягненню до відповідальності винних у воєнних та інших міжнародних злочинах в Україні.

Під час координаційної зустрічі учасники обговорили результати роботи спільної слідчої групи та пріоритети на наступні два роки, зазначили в Євроюсті.

Відомство надає JIT юридичну, аналітичну, матеріально-технічну та фінансову підтримку і з березня 2022 року провело 22 координаційні зустрічі за участю учасників спільної слідчої групи та інших національних органів, які розслідують ймовірні основні міжнародні злочини, скоєні в Україні.

Нагадаємо, Україна, Польща та Литва заснували спільну робочу групу, що буде займатися розслідуванням воєнних злочинів, скоєних російськими військами в Україні, 25 березня 2022 року. Згодом до групи приєдналися Естонія, Латвія, Словаччина й Румунія.

Про співпрацю з JIT у березні 2023 року оголосили Сполучені Штати. Крім того, учасниками групи є Євроюст, Європол і вперше у своїй історії – Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

Серед іншого, країни-учасниці JIT спілкуються з громадянами України – постраждалими й свідками, які перебувають на їхній території.