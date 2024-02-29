Международная группа по расследованию военных преступлений РФ в Украине продлила мандат

Генеральные прокуроры семи государств-участников совместной следственной группы (JIT) по расследованию международных преступлений, совершенных в Украине, во время встречи в Киеве 29 февраля договорились продлить работу группы еще на два года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Евроюста.

Договоренность о продлении работы JIT была достигнута на координационной встрече участников группы, которая совпала с проведением в Киеве конференции United for Justice, посвященной привлечению к ответственности виновных в военных и других международных преступлениях в Украине.

Во время координационной встречи участники обсудили результаты работы совместной следственной группы и приоритеты на следующие два года, отметили в Евроюсте.

Ведомство предоставляет JIT юридическую, аналитическую, материально-техническую и финансовую поддержку и с марта 2022 года провело 22 координационные встречи с участием участников совместной следственной группы и других национальных органов, расследующих вероятные основные международные преступления, совершенные в Украине.

Напомним, Украина, Польша и Литва основали совместную рабочую группу, которая будет заниматься расследованием военных преступлений, совершенных российскими войсками в Украине, 25 марта 2022 года. Впоследствии к группе присоединились Эстония, Латвия, Словакия и Румыния.

О сотрудничестве с JIT в марте 2023 года объявили Соединенные Штаты. Кроме того, участниками группы являются Евроюст, Европол и впервые в своей истории – Офис прокурора Международного уголовного суда.

Среди прочего, страны-участницы JIT общаются с гражданами Украины – пострадавшими и свидетелями, которые находятся на их территории.