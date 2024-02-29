ЗМІ: США і Британія обговорили безпекові ризики від РФ під час їхніх виборів

США та Велика Британія провели на високому рівні переговори щодо ризиків для безпеки, які можуть виникнути, якщо обидві країни проведуть вибори приблизно в один і той же час пізніше цього року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, які знайомі з цим питанням.

За інформацією співрозмовників видання, посадовці у Вашингтоні та Лондоні стурбовані тим, що Росія або інші їхні супротивники можуть побачити можливість для ворожих дій в інших частинах світу, якщо обидві країни будуть обтяжені потенційною передачею влади.

У публікації йдеться, що існують також побоювання щодо втручання у вибори з боку інших іноземних держав, хоча, за словами анонімних джерел, основна увага зосереджена на Росії.

За даними Bloomberg, США та Велика Британія обговорювали питання управління безпековими відносинами між союзниками під час будь-якої передачі влади між урядами після виборів, щоб переконатися, що співпраця між ними не сповільниться.

Союзники також занепокоєні так званими гібридними загрозами з боку Росії, адже у 2024 році близько 2 мільярдів виборців підуть на вибори у понад 50 країнах світу, йдеться в матеріалі.

Це включає можливості дезінформації та залякування, вказав співрозмовник видання, посилаючись на нещодавній напад на автомобіль естонського міністра та антисемітську кампанію у Франції, під час якої на будівлях у Парижі з'явились графіті із зображенням зірки Давида. В обох інцидентах звинуватили РФ.

За словами одного з джерел, у Британії активізували роботу з протидії загрозі дезінформації щодо виборів, особливо щодо дипфейків та використання штучного інтелекту.

Президентські вибори в США призначені на 5 листопада 2024 року, водночас парламентські вибори у Великій Британії очікуються в другій половині цього року.

Британський прем'єр-міністр Ріші Сунак ще не оголосив дату виборів. Є припущення, що він може обрати день голосування у жовтні, листопаді або грудні.

Раніше депутати Європарламенту ухвалили резолюцію, в якій засудили невпинні зусилля Росії з підриву європейської демократії та висловили серйозне занепокоєння з цього приводу.

У тексті також наведені приклади нещодавніх спроб російського втручання в різних країнах, включаючи надання наративів ультраправим політичним партіям та діячам у Німеччині та Франції з метою підриву громадської підтримки України, а також у Словаччині.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель також вважає, що вибори 2024 року – головна мішень для дезінформації та іноземного втручання.

Перед цим Сполучені Штати попередили, що Росія буде проводити інформаційні операції, спрямовані на те, щоб перед виборами в різних країнах Європи налаштувати громадську думку проти України.