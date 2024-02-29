СМИ: США и Великобритания обсудили риски безопасности от РФ во время их выборов

США и Великобритания провели на высоком уровне переговоры о рисках для безопасности, которые могут возникнуть, если обе страны проведут выборы примерно в одно и то же время позже в этом году.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

По информации собеседников издания, чиновники в Вашингтоне и Лондоне обеспокоены тем, что Россия или другие их противники могут увидеть возможность для враждебных действий в других частях мира, если обе страны будут обременены потенциальной передачей власти.

В публикации говорится, что существуют также опасения относительно вмешательства в выборы со стороны других иностранных государств, хотя, по словам анонимных источников, основное внимание сосредоточено на России.

По данным Bloomberg, США и Великобритания обсуждали вопросы управления отношениями безопасности между союзниками во время любой передачи власти между правительствами после выборов, чтобы убедиться, что сотрудничество между ними не замедлится.

Союзники также обеспокоены так называемыми гибридными угрозами со стороны России, ведь в 2024 году около 2 миллиардов избирателей пойдут на выборы в более чем 50 странах мира, говорится в материале.

Это включает возможности дезинформации и запугивания, указал собеседник издания, ссылаясь на недавнее нападение на автомобиль эстонского министра и антисемитскую кампанию во Франции, во время которой на зданиях в Париже появились граффити с изображением звезды Давида. В обоих инцидентах обвинили РФ.

По словам одного из источников, в Британии активизировали работу по противодействию угрозе дезинформации о выборах, особенно в отношении дипфейков и использования искусственного интеллекта.

Президентские выборы в США назначены на 5 ноября 2024 года, в то же время парламентские выборы в Великобритании ожидаются во второй половине этого года.

Британский премьер-министр Риши Сунак еще не объявил дату выборов. Есть предположение, что он может выбрать день голосования в октябре, ноябре или декабре.

Ранее депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой осудили неустанные усилия России по подрыву европейской демократии и выразили серьезную обеспокоенность по этому поводу.

В тексте также приведены примеры недавних попыток российского вмешательства в разных странах, включая предоставление нарративов ультраправым политическим партиям и деятелям в Германии и Франции с целью подрыва общественной поддержки Украины, а также в Словакии.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель также считает, что выборы 2024 года – главная мишень для дезинформации и иностранного вмешательства.

Перед этим Соединенные Штаты предупредили, что Россия будет проводить информационные операции, направленные на то, чтобы перед выборами в разных странах Европы настроить общественное мнение против Украины.