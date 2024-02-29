Конгресмен США про складне становище спікера Джонсона і прогнози ухвалення допомоги Україні

Джим Коста – один зі "старожилів" у Палаті представників США, який входить до групи "поміркованих", чи то консервативних демократів, які за багатьма позиціями близькі з республіканцями.

Коста є одним з тих, хто безумовно підтримує продовження і посилення фінансування ЗСУ. І він не має сумнівів, що бюджетний пакет допомоги невдовзі буде схвалений.

Коли та в якому вигляді це може статися, конгресмен розповів редактору "Європейській правді" Сергію Сидоренку. Повна версія інтерв’ю – в матеріалі Майбутнє ленд-лізу, гроші для ЗСУ та брак віри в перемогу: інтерв’ю конгресмена США Джима Кости. Далі – головні тези демократа Палати представників.

Я думаю, що допомога США Україні буде схвалена у березні.

Поки що неможливо сказати, якою буде остаточна сума, але я не очікую, що дійде до видалення макрофінансової підтримки України.

Так, щоби поставити українське питання на голосування в Палаті представників, потрібна не лише підтримка залу, а й воля спікера Майка Джонсона, якої досі не було.

Зараз взагалі стоїть питання про те, чи зможе Майк Джонсон втриматися на посаді спікера, бо за останні сім тижнів він програв шість процедурних голосувань.

Зараз ми справді не будемо займатися українським питанням, бо наш перший пріоритет – уникнути закриття уряду (Прим. ЄП: за кілька днів після інтерв’ю у Конгресі США домовились про уникнення шатдауну).

Після затвердження проміжного рішення у нас з’явився час розглянути також пакетний закон, що містить фінансування для України.

Також ми можемо подати так звану discharge petition, і тоді голосування не потребуватиме згоди спікера.

Якщо достатня кількість республіканців проголосують за цю петицію – закон буде винесений на розгляд.

І я думаю, що це цілком можливо.

Хоча є й інші сценарії, які ми обговорюємо.

Спікер Джонсон зараз у дуже складному становищі, і я вважаю, що він значною мірою сам винен у цьому. Він сам загнав себе в кут.

Ми на Заході, підтримуючи Україну, повинні зробити все, що в наших силах, щоб Україна мала якнайсильнішу позицію для переговорів про припинення бойових дій і досягнення домовленості про те, що робити далі.

Якими будуть її умови – я не знаю.

Реальність полягає у тому, що на початковому етапі, поки ми намагатимемося припинити бойові дії, Путін напевно не погодиться піти з Криму.

Крим – це частина України, тому я повністю вас розумію.

Але я раджу вам подивитися на історичні приклади, на інші регіональні війни. Наприклад, В'єтнам або Корею, де досі немає мирної угоди між Північною та Південною Кореєю. Є лише перемир'я.

Тож ні ви, ні я не можете передбачити, чим закінчиться ваша війна. Я навіть не збираюся намагатися.

Повна версія інтерв’ю – у матеріалі Майбутнє ленд-лізу, гроші для ЗСУ та брак віри в перемогу: інтерв’ю конгресмена США Джима Кости.