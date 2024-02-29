Конгрессмен США о сложном положении спикера Джонсона и прогнозах принятия помощи Украине

Джим Коста – один из "старожилов" в Палате представителей США, который входит в группу "умеренных", или консервативных демократов, которые по многим позициям близки с республиканцами.

Коста является одним из тех, кто безусловно поддерживает продолжение и усиление финансирования ВСУ. И он не сомневается, что бюджетный пакет помощи вскоре будет одобрен.

Когда и в каком виде это может произойти, конгрессмен рассказал редактору "Европейской правды" Сергею Сидоренко. Полная версия интервью – в материале Будущее ленд-лиза, деньги для ВСУ и недостаток веры в победу: интервью конгрессмена США Джима Косты. Далее – главные тезисы демократа Палаты представителей.

Я думаю, что помощь США Украине будет одобрена в марте.

Пока невозможно сказать, какой будет окончательная сумма, но я не ожидаю, что дойдет до удаления макрофинансовой поддержки Украины.

Да, чтобы поставить украинский вопрос на голосование в Палате представителей, нужна не только поддержка зала, но и воля спикера Майка Джонсона, которой до сих пор не было.

Сейчас вообще стоит вопрос о том, сможет ли Майк Джонсон удержаться на посту спикера, потому что за последние семь недель он проиграл шесть процедурных голосований.

Сейчас мы действительно не будем заниматься украинским вопросом, потому что наш первый приоритет – избежать закрытия правительства (Прим. ЕП: через несколько дней после интервью в Конгрессе США договорились об избежании шатдауна).

После утверждения промежуточного решения у нас появилось время рассмотреть также пакетный закон, содержащий финансирование для Украины.

Также мы можем подать так называемую discharge petition, и тогда голосование не потребует согласия спикера.

Если достаточное количество республиканцев проголосуют за эту петицию – закон будет вынесен на рассмотрение.

И я думаю, что это вполне возможно.

Хотя есть и другие сценарии, которые мы обсуждаем.

Спикер Джонсон сейчас в очень сложном положении, и я считаю, что он в значительной степени сам виноват в этом. Он сам загнал себя в угол.

Мы на Западе, поддерживая Украину, должны сделать все, что в наших силах, чтобы Украина имела самую сильную позицию для переговоров о прекращении боевых действий и достижения договоренности о том, что делать дальше.

Какими будут ее условия – я не знаю.

Реальность заключается в том, что на начальном этапе, пока мы будем пытаться прекратить боевые действия, Путин наверняка не согласится уйти из Крыма.

Крым – это часть Украины, поэтому я полностью вас понимаю.

Но я советую вам посмотреть на исторические примеры, на другие региональные войны. Например, Вьетнам или Корею, где до сих пор нет мирного соглашения между Северной и Южной Кореей. Есть только перемирие.

Так что ни вы, ни я не можете предсказать, чем закончится ваша война. Я даже не собираюсь пытаться.

Полная версия интервью – в материале Будущее ленд-лиза, деньги для ВСУ и недостаток веры в победу: интервью конгрессмена США Джима Косты.