У Німеччині кажуть, що мають не так і багато активів РФ, які можна використати

У Центральному банку Німеччини (Бундесбанку) зберігається порівняно невеликий обсяг суверенних російських активів, які держави "Групи семи" та Європейський Союз хочуть використати для допомоги Україні.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel, заявив президент Бундесбанку Йоахім Нагель після зустрічі на рівні міністрів фінансів G20 у бразильському місті Сан-Паулу.

На тлі дискусій у ЄС, чи можуть прибутки від заморожених російських активів бути використані для України, голова німецького центробанку заявив, що Берлін у цьому плані не може багато чого запропонувати.

"Бундесбанк не має значних російських активів. У нас зберігаються невеликі суми", – сказав Нагель, додавши, що йдеться про "десятки мільйонів у нижньому діапазоні".

Напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловилася на користь того, щоб ЄС використав прибуток від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 12 лютого ухвалила рішення, яке наближає створення механізму з використання надприбутків заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

За офіційними даними, внаслідок санкцій проти Росії на території ЄС, Австралії та країн "Групи семи" були знерухомлені близько 260 мільярдів євро активів Центробанку РФ, причому на ЄС припадають понад дві третини суми.

Читайте також: Виклики конфіскації: що допоможе Україні добитися передачі російських активів.